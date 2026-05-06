デンマークのロイヤル コペンハーゲンなど、北欧の陶磁器を集めた展覧会が、岐阜県多治見市で開かれています。 【写真を見る】ロイヤル コペンハーゲンなど北欧の陶磁器集めた展覧会 生活用品に芸術性…洗練されたデザインの魅力 岐阜県現代陶芸美術館で6月21日まで 「ブルーフルーテッド」と呼ばれる特徴的な小花模様が鮮やかな食器。 デンマーク王室御用達の陶磁器工房ロイヤル コペンハ