長時間駐車で迷惑なだけでなく「法に触れる」高速道路などのサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）で、複数台のクルマで集合し、そこから1台に乗り換えて目的地へ向かう――こうした「待ち合わせ」や「相乗り」行為が、一部で問題視されています。【待ち合わせヤメロ！】国交省が「怒りの実力行使」を行ったSA（地図／写真）SA・PAによっては、高速道路からだけでなく一般道からも利用できる施設があります。このため