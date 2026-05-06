『服を嫌がる犬』がみせる行動４選 服を着ることに抵抗感を見せる犬は少なくありません。犬が服を嫌がっているとき、どのような行動を見せるのでしょうか。嫌がっている犬に無理やり服を着せると、強いストレスになるので注意してください。 1.服を着せられた直後に硬直する 服を着ることに抵抗感を覚えている犬は、服を着せられた直後、その場で硬直し、動かなくなることがあります。服を着ていることで「動きにくい