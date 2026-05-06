GWはそろそろ終わってしまいますが、美味しいもの、楽しいことを追求する旅に終わりはありません！今回は「近場でサクッと旅」に注目し、東京から日帰りでも楽しめる“ラーメン旅“をご紹介。業界最高権威「TRYラーメン大賞」受賞店をクルマで巡る連載記事を4選厳選しました。都内からも行きやすい場所ばかり。ラーメン好きやドライブ好きの方はぜひお好きなコースで巡ってみては。東関東自動車道の千葉の名店を巡る東関東自動車道