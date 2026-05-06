おととい、笹竹を採りに山形県鮭川村の山に入った８４歳の女性が現在も行方不明となっていた件で警察などが、けさも捜索を続けた結果、意識不明の女性が見つかったということです。 【画像】捜索の様子 行方がわからなくなっているのは、鮭川村曲川の無職の女性（８４）です。 警察や消防によりますと、女性はおととい午後３時半ごろ、笹竹を採るために１人で山に入りました。 しかし、夜になっても帰宅しなかったため、心配し