J３の福島ユナイテッドFCに所属する三浦知良が、また１つ記録を更新する。５月６日に行なわれるJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第15節で、福島は藤枝MYFCと敵地で対戦。カズがスタメンに名を連ねた。 先発は11節・FC岐阜戦以来、４試合ぶり。出場は今季４試合目だ。これでＪ公式最年長出場記録は59歳と２か月10日に更新。不屈の男はピッチ上でどんなプレーを見せるか注目だ。構成●サッカーダイジ