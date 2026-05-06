6日未明、広島県呉市で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは呉市仁方本町の住宅です。警察によると午前0時50分頃、住人から「家が燃えている」と消防に通報がありました。消防車8台が出動し、およそ8時間後に消し止めましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼。焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家には男性のきょうだいが2人で住んでいて56歳の弟と連絡が取れていないというこ