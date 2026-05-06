先月、三原市で男性の遺体が見つかった事件で、2月に東広島市で殺害された男性の会社が現場付近で工事をしていたことがわかりました。■廣原汐音記者「遺体が見つかってきょうで1週間です。ブルーシートや規制線は剥がされていて、現場には多くのお花やお酒などが供えられています」先月29日、三原市沼田の会社の敷地内から自営業の徳田雅希さんが遺体で見つかりました。遺体は、ことし2月に東広島市で川本健一さんが