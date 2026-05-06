登録者数100万人超のカップルYouTuber「ナカモトフウフ」のナカモトユウジさんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。カップルでYouTubeを続けることへの本音を投稿しました。「カップルでYouTubeやってるの遂に俺らだけ…」ナカモトさんは「100万人超で10年以上カップルでYouTubeやってるの遂に俺らだけ… 夫婦で長期間息を合わせるのって本当に大変な事なんよ」とポスト。「辞めれば世間からは『やっぱりね』と言われるし、長く