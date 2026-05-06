NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。日本ハムは堀瑞輝投手を1軍に登録、福谷浩司投手を抹消しました。登録された堀投手は、ファームではここまで13試合に登板し、2勝1敗、1セーブ、防御率1.42、奪三振率14.21と好成績をマークし今季初昇格となりました。登録抹消となった福谷投手は、1軍でここまで9試合に登板し、0勝0敗、防御率2.89をマークしています。前回登板の5月2日のオリックス戦では5回に登板すると、ヒットとホームラン