東京・杉並区の公園で5日、高さ約30メートルのクヌギの木が倒れているのが見つかり、撤去作業が行われました。中村龍美カメラマン：周辺は立ち入り禁止になっており、現在倒木の撤去作業が行われています。5日午後4時半ごろ、杉並区の善福寺公園で「倒木があった」と公園に来た人からサービスセンターに連絡がありました。公園によりますと、倒れた木は高さ約30メートルのクヌギで、2025年5月に点検した際、異常な音がするとして樹