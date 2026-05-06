阪神の木浪聖也内野手（３１）が６日、国内ＦＡ権を取得した。「８年間、こうやって自分を使ってくれた歴代の監督であったり、スタッフ、コーチの方、家族に感謝したいです」と語った。木浪は１８年のドラフト３位で入団。１年目から出場機会をつかむと、２３年には「恐怖の８番」として大活躍。ベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得。チームの１８年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献していた。権利の行使については「まだシ