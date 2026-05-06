◇パ・リーグオリックス ― ロッテ（2026年5月6日京セラドーム）オリックス・太田椋内野手が、今季初めて2戦続けてスタメンから外れた。前日は試合前練習の途中に練習を切り上げ、打撃練習を行わず。岸田監督は試合後、「休養というところで」と説明していたが、この日も試合前練習ではグラウンドに姿を見せなかった。以下は両軍のスタメン。【オリックス】1（三）宗2（中）渡部3（左）西川4（一）シーモア