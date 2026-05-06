俳優の萬田久子（68）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。現在放送中のドラマのオフショットを公開した。【写真】「スタイルがレベチ！」ファン驚きのオフショットを公開した萬田久子NHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』に出演中の萬田はこの日、「２枚目はそりゃ二枚目」と書き出し、同作で主演を務める中島健人との2ショットなどを公開。圧倒的なスタイルに加え、穏やかな撮影現場の様子を伝えてい