トラックに搭載された自動ブレーキをめぐり、運転手が状況によって機能を「オフ」にしている実態が、FNNの取材で分かった。国は追突事故の被害を軽減する自動ブレーキの義務化に力を入れてきたが、運用面に課題が残る。「常時オフ」のトラック運転手も今年3月の連休、三重県の新名神高速で乗用車に追突し、子どもを含む6人が死亡するなど、大型トラックによる重大な事故は後を絶たない。「衝突被害軽減ブレーキ」は、危険があると