マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、ついにX-MENが本格的に合流する。その大きな見どころのひとつとして、かつての『X-MEN』映画シリーズでおなじみの舞台が再び登場するようだ。 マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギは、米の取材で『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』におけるX-MENの登場についてコメント。