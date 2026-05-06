「できるだけ安いものを選べば節約になる」と考えるのは自然なことです。しかし実際には、安さを重視した結果、かえって出費が増えてしまうケースも少なくありません。なぜこのような“逆転現象”が起きるのでしょうか。本記事では、その理由と見直すべきポイントを解説します。 安物買いの“耐久性リスク” 安価な商品は、どうしても品質や耐久性が劣る場合があります。例えば、安い靴や家電を購入したものの、す