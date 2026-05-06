クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』より、初の本予告編が米国で公開された。ホメロスによる古代ギリシャ叙事詩『オデュッセイア』を映画化する本作は、『オッペンハイマー』（2023）でアカデミー賞作品賞・監督賞を制したノーランが次に挑む、神話的大作だ。 物語の主人公は、イタカの王オデュッセウス。トロイア戦争を終えた彼は、故郷イタカへ帰還するため海へ出るが、その