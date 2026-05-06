【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの松本伊代が5月5日、自身のInstagramを更新。夫でタレントのヒロミとの2ショットを投稿し、反響が寄せられている。【写真】60歳元アイドル「白のウェアが爽やかでお似合い」夫との自撮り2ショット◆松本伊代、ヒロミとゴルフショット松本は「珍しく2人でゴルフ」とつづり、ヒロミとゴルフコースを周っている姿を公開。白のゴルフウェアを着て、ヒロミが撮影したと思われる自撮りやソロショッ