インタビューに応じたスミス大学のサラ・ウィリー・ルブレトン学長=2026年4月10日、東京都港区、藤崎麻里撮影 日本でも米国でも名だたる女子大に共学化の波が押し寄せている。女子だけの学びは時代遅れなのか。ここ数年、出願者が増え続けているという米国の伝統女子大、スミス大学のサラ・ウィリー・ルブレトン学長に聞いた――女子大の存在意義ってなんですか。■高校生が気づいた「ガラスの天井」――日本では近年、