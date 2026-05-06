「女の子はサプライズに弱い」と信じている男性は少なくありません。しかし本当に女の子はそこまでサプライズ好きなのでしょうか？そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた、「彼氏から記念日でもないのにプレゼントを贈られた女の子の本音９パターン」を紹介します。【１】「嬉しいけど、私も何かしなきゃ…」とプレッシャーを感じてしまう「本心としては高いモノは受け取りづらい」（３０代女性）など、大きな借りを作