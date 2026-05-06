２３年のホープフルＳ、２４年の有馬記念、２５年のエリザベス女王杯と３年連続でＧ１を勝っているレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神・芝２２００メートル）を予定していることがわかった。５月６日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。昨年の有馬記念・Ｇ１で４着後、脚部不安のため牧場で調整を続けていたが、５月６日に美浦トレセンに