◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６」（５日、後楽園ホール）観衆１３０２プロレスリング・ノアは５日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６」を開催した。メインイベントのＧＨＣナショナル選手権で挑戦者の丸藤正道が王者アルファ・ウルフを２４分１７秒、パーフェクトネックロックからのレフェリーストップで破り王座初奪取を果たした。丸藤は、「ＧＨＣ」ヘビー、タッグ、ジュニア