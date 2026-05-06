◆パ・リーグ楽天―日本ハム（６日・楽天モバイル最強）楽天のオスカー・ゴンザレス外野手（２８）と伊藤裕季也内野手（２９）が６日、出場選手登録を抹消された。代わって鈴木大地内野手（３６）と佐藤直樹外野手（２７）が出場選手登録された。２年目のゴンザレスは４日に１軍昇格したが、２試合にスタメン出場して７打数１安打で５三振だった。伊藤裕は今季、１９試合に出場。打率１割８分８厘、３本塁打、８打点をマーク