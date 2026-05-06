ＤｅＮＡは６日、オースティン・コックス投手（２９）が米国内の病院で現地時間の５日、左肘内側側副じん帯のインターナルブレース術の手術を行い、無事終了したことを発表した。木村球団社長は「インターナルブレース術なので、通常、トミー・ジョンよりはかからないですけど、普通に考えた時に今シーズン投げるっていうことは現実的ではないかなというふうに思っています」と復帰の見通しを明かした。コックスは４月１日の