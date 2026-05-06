JR西日本 JR西日本によりますと、6日午前11時半ごろ、伯備線の美袋駅（岡山県総社市美袋）～備中広瀬駅（岡山県高梁市松山）間に設置している落石検知装置が作動しました。 JR西日本は、安全を確認するため、美袋駅～備中高梁駅間で列車の運転を見合わせています。復旧のめどは立っていません。