女優の観月ありさが６日までに自身のＳＮＳを更新。歌手で女優の小泉今日子との２ショットを披露し、話題になっている。観月はインスタグラムで「小泉今日子さんの還暦ライブ『ＫＫ６０ コイズミ記念館』を見に武道館に行ってきました」と報告すると、小泉と寄り添い笑顔を見せる２ショットをアップした。続けて「ステージ構成や衣装も素晴らしく昔から知っているキョンキョンの名曲の数々も聴けて感動の嵐でした！」とあふ