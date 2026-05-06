◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（６日・バンテリンドーム）阪神・木浪聖也内野手（３１）が、出場登録日数が８年に達し、国内ＦＡ権の資格取得条件を満たした。青森山田高、亜大、ホンダを経て２０１８年ドラフト３位で阪神に入団。昨季は７２試合に出場し、打率１割９分３厘と低迷していた。プロ８年目となる今季は１０００万円減の年俸５５００万円（金額は推定）で契約を結んだ。開幕スタメンは逃したが、代打の切り札