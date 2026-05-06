日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「箆鹿」はなんて読む？「箆鹿」という漢字を見たことはありますか？ある有名な動物を表す漢字です。とても迫力のある動物ですよ。いったい「箆鹿」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正