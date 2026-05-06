◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ深沢鳳介投手【出場選手登録抹消】▽阪神早川太貴投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク鈴木豪太投手▽ソフトバンク杉山一樹投手▽日本ハム堀瑞輝投手▽楽天鈴木大地内野手▽楽天佐藤直樹外野手▽西武堀越啓太投手【出場選手登録抹消】▽日本ハム福谷浩司投手▽楽天伊藤裕季也内野手▽楽天ゴンザレス外野手