宇多田ヒカル「パッパパラダイス」サムネイル 宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が、5月6日リリース。併せて同曲のミュージックビデオ（MV）がYouTube上で公開された。【動画】公開された宇多田ヒカル「パッパパラダイス」MV 同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されており、リリース前から「めっちゃ元気になれる！！」「自分に贈りたい歌だなって思