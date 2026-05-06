◆米大リーグアストロズ２―１ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、メジャー１年目でここまで両リーグトップの１４本塁打をマークしているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）について言及。「「打ってるっていうのは聞いてるんですけど、あんまり他の試合は見てないので。（成績が）どのぐらいなのかはちょっと分からないんですけど