5連休最終日の6日、上高地といった観光地などは、多くの人でにぎわっています。雪が残る穂高連峰に河童橋。松本市安曇の上高地は、多くの観光客が訪れ、絶景を写真に収めるなどしていました。山梨から「空気もきれいだし、山が、この時期残雪で青と白とで。川もきれいだし、大好きなんです」京都から「涼しくて気持ちがいいです」「（休みは）きょうまでであしたから仕事です。きょうの方が空いているかと思って来ました」ビジタ&#