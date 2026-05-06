今夏ポルトガル1部スポルティングとの契約満了を迎えるMF守田英正（30）について、現地紙アボーラは5日、イングランド・プレミアリーグ、リーズへの移籍が近づいていると報じた。「リーズの残留が近づくにつれ、守田の移籍もますます近づいている」というタイトルで伝えた。今シーズンでのスポルティング退団は規定路線。同紙によれば、サッカー人生の最終段階をイングランドで過ごしたいという意思を持っていた30歳は「トップ