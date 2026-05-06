未勝利に続く連勝で2日のスイートピーSを制したカナルサンマルタン（牝3＝宮田、父リアルスティール）は優先出走権を確保したオークス（24日、東京芝2400メートル）を見送る。6日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。レース内容は良かったが課題のメンタル面に改善の余地があることから現状の距離適性と2400メートルを走った際の今後への影響を考慮し、放牧でリフレッシュを図る方針。5日に福島県のノーザンファーム天