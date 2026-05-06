阪神の木浪聖也内野手（31）が6日、国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。中日戦の練習前に取材対応し「もう本当に1日、1日、頑張った結果だと思う。それはこれからも変えずにやっていきたい」とコメント。権利の行使については「シーズン中でもありますので、まずはチームの勝利に貢献することだけを考えて。終わってからしっかり考えたいと思う」と話すにとどめた。木浪は社会人・Hondaから18年ドラフト