◇インターリーグドジャース1−2アストロズ（2026年5月5日ヒューストン）ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に敗れ、連勝は2でストップした。今季3度目の投手専念での先発となった大谷翔平投手（31）は今季最長となる7回を4安打2失点8奪三振と力投したが、打線の援護に恵まれず2敗目を喫した。デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷の投球内容を最大限に評価した。初回は2三振を含む3者凡退と上々の立ち