NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。楽天は4選手を入れ替えました。昇格となったのは、鈴木大地選手と佐藤直樹選手です。プロ15年目の鈴木選手は18試合に出場し、打率.167。4月22日に登録抹消されると、2軍で調整を重ねて再び昇格となりました。佐藤選手は昨年の現役ドラフトでソフトバンクから移籍。新天地では、開幕1軍スタートし、3月29日のオリックス戦では移籍後初アーチを含む3安打の活躍をみせるなど、3試合で複数安打を