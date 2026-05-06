◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第15節福島―藤枝（2026年5月6日藤枝サ）J3福島は6日、アウェーで藤枝と対戦。今季から加入したFW三浦知良（59）は4試合ぶりに先発メンバーに名を連ねた。先発出場は、2月7日の開幕節・甲府戦、4月19日の第11節・岐阜戦以来、今季3度目となる。岐阜戦では、J公式戦の最年長出場記録を59歳1カ月24日に更新した。今季初ゴールはお預けとなったものの、頭で惜しい今季初シュートを放ち、前半