5月5日（ゴーゴーの日）に、高度成長期日本のゴーゴー文化を完全再現するイベント『Tokyo A GoGo』が開催され、主催の踊るミエさんのほか、スペシャルゲストの山本リンダさんや平山みきさんらが会場を盛り上げました。【写真を見る】【踊るミエ】昭和文化は「新しくカッコいい」ゴーゴー喫茶復活への一歩『Tokyo A GoGo』大盛況で終幕公演前に取材に応じた踊るミエさんは?昭和40年代に、ディスコの前に「ゴーゴー喫茶」というのが