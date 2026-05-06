6日（水）連休最終日もお出かけOK太平洋側で折りたたみ傘があると安心。＜6日（水）の天気＞高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。ただ、日本の南に梅雨前線が停滞しているため、太平洋側では雲が多くなっています。午後も天気の大きな崩れはありませんが、太平洋沿岸でにわか雨のところがありそうです。お出かけには折りたたみ傘があると安心です。前線付近の沖縄では大雨になっていて、夕方にかけて激しい雨の