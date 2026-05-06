プロ野球・DeNAは6日、深沢鳳介投手を1軍登録しました。5年目の深沢投手は今季1軍で2度先発し0勝0敗、防御率6.48の成績。前回4月21日の阪神戦では4回1/3を90球、5失点の内容となりました。翌日の22日に登録を抹消されファームで調整。この日の広島戦で予告先発となっており、プロ初勝利を目指します。