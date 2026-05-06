新幹線など座席指定のある公共交通機関では、「自分の席に誰かが座っている」という場面に出くわすことがあります。そんな“あるある”の実体験を描いた『新幹線で自分の座席に二人組が座ってた話』（作：みすあきさん）が、SNSで多くの共感を集め、話題となっています。【漫画】『新幹線で自分の座席に二人組が座ってた話』1（全編を読む）それは、新横浜駅から乗車した新幹線の車内でのことです。作者は自分の座席の前で立ち尽く