私（ミサキ、30代前半）は夫（リョウ、30代前半）と息子（カイト）との3人暮らし。結婚5年目です。私の実家は隣県にあり、両親が2人で暮らしています。私の母（ルリコ、70代）は昔から病弱な私を心配して、産後しばらくの間うちに泊まって家事のサポートをしてくれました。育休中の夫も積極的に家事と子育てに関わってくれているので心強いです。夫と私の両親の仲は良好で、時々家族3人で実家に行っています。私は昔から病弱だから