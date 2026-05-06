みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第17話母は偉大【編集部コメント】今さらながら料理と向き合うことにしたクルミさん。クルミさんのシングルマザーという状況なら本来、働く・子育て・家事のすべては、離婚と共に一気に背負わなければなかったであろう