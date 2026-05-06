小さな体ながら、安定したショットで米女子ツアーで戦う山下美夢有。再現性の高さが売りの彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】インパクトで左カカト＆右ツマ先に乗って打つ山下のドライバースイング◇◇◇肩やヒザの高さを変えず、体は前傾に対して水平に回ります。両ヒジの間隔も大きく崩すことなく、クラブをオンプレーンに振っていきます。左右の