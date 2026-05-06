＜ワンフライト・マートルビーチ・クラシック 事前情報◇7日◇デューンズゴルフ＆ビーチクラブ（サウスカロライナ州）◇7347ヤード・パー71＞米国男子ツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）と同週開催で、「ワンフライト・マートルビーチ・クラシック」も行われる。日本勢は金谷拓実、ルーキーの平田憲聖、中島啓太の3人が出場する。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?2週前のダブルス戦「チューリッヒ