第65代横綱で、現在は相撲の普及活動を目的とする一般社団法人貴乃花道場の理事を務める貴乃花光司さんが自身のインスタグラムを更新。打ちっぱなしでゴルフの練習に励む姿を投稿した。【写真】ドライバーを手にした貴乃花、力強くスイング（全4枚）投稿には「鍛練鍛練鍛練なくして人生じゃない！」と記している。現役時代から「ガチンコ（真剣勝負）」の姿勢を貫いた「平成の大横綱」らしい一言だ。半袖ポロシャツもパンツもキャ