大型連休期間中の5月2日から4日にかけて、滋賀県長浜市の住宅2軒に空き巣が入り、現金や貴金属などが盗まれました。 警察によりますと、5月2日の午前から4日の午後にかけて長浜市南高田町の住宅に空き巣が入り、現金約40万円と指輪や高級腕時計など、約660万円相当が盗まれたということです。 また、隣の住宅にも空き巣が入り、現金約2万円が盗まれたということです。 被害に遭った2軒の住宅はいずれも旅行などで留守にしている