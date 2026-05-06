ゴールデンウィークは6日が最終日です。関西空港は連休を海外で過ごした人たちで混み合っています。 6日朝の関西空港。国際線の到着口の扉が開くと、大きな荷物を持った人たちが続々と出てきます。 （クアラルンプールから帰国）「ツインタワーが夜になったら光っていて最高でした」 （アメリカから帰国）「私は2年前にもアメリカに行ったのですが、びっくりするくらい高くなっていて震えました」「来